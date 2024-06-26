Еще один южноуральский чиновник уходит работать на Донбасс

Мэр Миасса Егор Ковальчук возглавит правительство ЛНР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Миасса, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук будет назначен председателем правительства Луганской народной республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии