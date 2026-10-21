Стэн Вавринка отреагировал на выход во второй круг турнира в Лионе. 41-летний швейцарец обыграл 20-летнего Мартина Ландалусе со счетом 6:4, 6:7(2), 7:6(5).
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