Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Звонить в "112" стоит лишь при экстренной ситуации Спасатели главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения 112 был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка.
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