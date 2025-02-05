Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Звонить в "112" стоит лишь при экстренной ситуации Спасатели главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения 112 был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка.