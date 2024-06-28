Семеро подростков пострадали от удара молнии в американском штате Юта

Семеро подростков получили поражение электрическим током и были госпитализированы из-за удара молнии во время пешего похода в штате Юта в США, 28 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Севир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии