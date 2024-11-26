Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»

Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко после 16 туров, и отстают от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев: Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»
- Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
- «Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
Свежие комментарии