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Лозанна (WTA). 1/4 финала. Потапова сыграет с Нимайер, Бенчич встретится с Мартич

Анастасия Потапова сыграет с Юле Нимайер в четвертьфинале в Лозанне. Сетка турнира здесь. Ladies Open Lausanne Лозанна, Швейцария 11 – 17 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Открытые корты, грунт Четвертьфинал Анастасия Потапова (Россия)  Юле Нимайер (Германия) Дата проведения 15 июля, 13.

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