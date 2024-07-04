Для Starfield вышла вторая версия мода Seamless Grav Jump, которая скрывает экран загрузк...

Для Starfield вышла вторая версия мода Seamless Grav Jump, которая скрывает экран загрузки при гравипрыжкахМоддер aDebaser выпустил вторую версию мода Seamless Grav Jump, который скрывает загрузочные экраны при гравитационных прыжках в Starfield.
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