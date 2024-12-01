❗️🇺🇦 Боевик ВСУ от лица своих побратимов поведал, что они думают про нелегитимную власть страны и бессмысленное кровопролитие👌 #Могилизация #Украина #Зеленский #Усталость.
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❗️🇺🇦 Боевик ВСУ от лица своих побратимов поведал, что они думают про нелегитимную власть страны и бессмысленное кровопролитие👌 #Могилизация #Украина #Зеленский #Усталость.
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