Популярный певец прокомментировал слухи об алкоголизме Волочковой

Прохор Шаляпин заявил, что Анастасия Волочкова не несет опасности обществу Российский певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение относительно слухов об алкогольной зависимости балерины Анастасии Волочковой, заявив, что её проблемы с алкоголем не касаются общества в целом.