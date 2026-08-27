Источник: «Лиону» нужно продать игроков на 100 миллионов евро после непопадания в общий этап Лиги чемпионов

После поражения в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов от «Фенербахче» (первый матч — 1:1, второй — 1:2) «Лиону» потребуется привлечь значительные средства, чтобы привести бухгалтерский баланс в норму, сообщил журналист Ромен Молина.