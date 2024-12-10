Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях

Инцидент произошел во время тренировки на этапе Кубка мира в Контиолахти. Ветле Шостад Кристиансен справил нужду перед грузовиком сборной Чехии, на котором изображено большое фото биатлонистки Маркеты Давидовой, и выложил видео в инстаграме.
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