Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях

Инцидент произошел во время тренировки на этапе Кубка мира в Контиолахти. Ветле Шостад Кристиансен справил нужду перед грузовиком сборной Чехии, на котором изображено большое фото биатлонистки Маркеты Давидовой, и выложил видео в инстаграме.