"Умиротворяющая" безнадёга. Безупречно красивые деревни, в которых почти никто не живёт и не будет

ЮлияОбщество"Умиротворяющая" безнадёга. Безупречно красивые деревни, в которых почти никто не живёт и не будетКогда я выкладываю в Инстаграм подобные фотографии, люди зачаровано лайкают и пишут восторженные комментарии.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРОМАН МолчановКрасота * Жаль,что всё развалили (((Вера смелыхСейчас можно и в деревне иметь высокий уровень комфорта: отопление и теплый унитаз, так милый сердцу горожанина. Можно организовать и производство, обеспечив много семей работой... Но трудности все равно не ликвидировать совсем - и обленившиеся "горожане" и не поедут, и не смогут жить в таких местах... Я надеюсь, что там будут появляться переселенцы из других стран. Очень жаль, что такие прекрасные места пустеют... и русские теряют глубинную идентичность, превращаясь в урбанизированных недоделков.Александр КондрашовСтесняюсь спросить, а где? В черте МКАД? А вы поезжайте дальше. Посмотрите! Вот так смело взяли и ... поехали «в деревню иметь высокий уровень комфорта: отопление и теплый унитаз, так милый сердцу горожанина.» Если он, унитаз, так мил вашему сердцу. А в деревне, на природе, он, унитаз, может быть еще милее вашему сердцу. А сердцу ли? «Можно организовать и производство, обеспечив много семей работой...» Бред сивой кобылы (простите, ничего личного, общепринятый фразеологизм). А вот это, коронное (не коронавирусное, но значительно хуже) - "Я надеюсь, что там будут появляться переселенцы из других стран." Это как же нужно любить свою ... начал писать и задумался, а может вы не из России? Может вы здесь на вахте? Уж очень русофобией дурнуло. Как же нужно ненавидеть страну, чтобы выдать такое? «Очень жаль, что такие прекрасные места пустеют... и русские теряют глубинную идентичность, превращаясь в урбанизированных недоделков.» Первое, а когда русские в ваших глазах, были доделками? Второе, я рад, что у нас есть Веры смелых (почему-то со строчной буквы; или это сообразно уровню смелости — провоцировать в инете), которые всегда нам, русским, объяснят кто мы есть и где наше место в нашей стране, Руси, России. (коробит? Привыкайте, то ли ещё будет). Сами ни в чем ни уха, ни рыла, а все туда ж. Вот вместо болтовни — вперед и пример покажите, нам «недоделкам», вы «доделанные»… пальцем. А мы будем удивляться, гордиться вами и преобразовываться. А вы все трещите, как бабы на базаре, говномет включаете, сеете рознь. Ну, да что я мечу бисер перед свиньей...Александр КондрашовА я знаю, почему вы злитесь на русских - никак не получается победить нас! Гонору много, а правды нет за вами! Одно хамство, цинизм и ложь.Тамара СултангарееваВы надеетесь, что появятся переселенцы из других стран на наших родных просторах? Будут осваивать наши территории? А что дальше? Наши враги вокруг наших границ об этом только и мечтают. В 90-х уже отхватили по полной, грабили страну все, кому не лень и теперь претендуют на наши земли, на наши природные богатства. А вы готовы по своей наивности и безграмотности с распахнутой душой предоставлять им эту возможность. В Закарпатье европейцы вместо деревьев оставили пеньки, вывезли чернозём. Вы этого хотите?Вера смелыхЭк вас пронесло - и в том, и в другом смысле, прямо диванный Демосфен в приступе диареи от квасного патриотизьма. А каковы речевые обороьы! У-у-у! - сплошь засаленные штампы : "За МКАД поезжайте, бред сивой кобылы, сеете рознь, одно хамство, цинизм и ложь", и, конечго же, модное обвинение в русофобии! ))) Забавно, хоть и противно, наблюдать мужика, который кудахчет, как заполошная курица, чессслово! Ну ладно, я - такая-сякая, и не могу русских победить ( )))))))))) ), поэтому чё с меня взять - пример не покажу. Вот вам и надо доказывать свою любовь к родным местам - ну, чего не едете в заброшенные деревни и поселки? Чтобы остальные доделки вами гордились и преобразовывались. Слабо? Или любви не хватает? Тогда не вам и в позу вставать, и гоношиться, подпрыгивая, и лапкой царапая зкмлю. А урбанизированных недоделков, как и дураков, в России полным-полно - можно было по ТВ убедиться, когда навальнисты с рашкинистами гарцевали по улицам... )))Вера смелыхТамара, не надо только мне полит. ликбез здесь устраивать - я эти 90-е пережила, геополитка для меня - не сказка про Колобка. Вы так линейно мыслите, как подросток - а я имела в виду переселенцев либо русского происхождения, либо православного толка, как семьи потомков эмигрантов из Канады или Австралии. Я лично знаю четыре большие семьи староверов, главы которых приезжали недавно в Россию. Выбирали место , где будут жить. И чем дальше, тем больше русских будет возвращаться к родным корням... Есть и немецкие, и американские семьи, которые НАМЕРЕНЫ жить в России - не деревья своими семействами вырубать, а строить дома, заводить хозяйство, какое они оставили, или оставят у себя, и - работать, жить и растить детей. Или вы из особо патриотических соображений желаете быть как "собака на сене - сама не АМ! и другим не дам" ? И до Петра Великого иностранцы селились на русских землях, внося свой вклад в развитие страны, а потом, даже в первые годы Советской власти, приглашались иностранные специалисты, которые оставались жить в России. Историю-то учили в школе? А тут будут переселенцы с российскими корнями, вернувшиеся с добрым сердцем... Это хоть как-то сможет решить демографический недостаток - тем более, что в пандемию умирает неоправданно много людей...Комментировать
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