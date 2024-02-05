Калужские медики представили регион на "Дне здоровья" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ

2 февраля на "Дне здоровья" на выставке "Россия" на ВДНХ представили медицину Калужской области. На нашем стенде врачи из онкодиспансера осматривали родинки, консультировали гостей, косметолог кожно-венерологического диспансера рассказывала об уходе за кожей.