Калужские медики представили регион на "Дне здоровья" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ

2 февраля на "Дне здоровья" на выставке "Россия" на ВДНХ представили медицину Калужской области. На нашем стенде врачи из онкодиспансера осматривали родинки, консультировали гостей, косметолог кожно-венерологического диспансера рассказывала об уходе за кожей.
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