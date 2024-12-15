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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини об 1:0 с «Кальяри»: «Будь «Аталанта» эффективнее в атаке, мы бы меньше мучились. Если хотим остаться наверху, нужно прибавлять» 

«У меня очень конкурентная команда, которой порой удается отрабатывать за других, когда кто-то выпадает из игры.

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