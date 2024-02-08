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Отрасль электромобилей добивает неожиданный союз крупных нефтяных и кукурузных компаний

Отрасль электромобилей добивает неожиданный союз крупных нефтяных и кукурузных компаний

Детище эпохи пандемии – повальное увлечение электромобилями – уходит в прошлое. Крах относительно нового сектора транспортной индустрии ускоряет неожиданный союз двух бывших конкурентов, компаний из нефтяной отрасли и продовольственных фирм, занимающихся кукурузой и биотопливом.

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