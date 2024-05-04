Jobs Data Revives Wall Street’s Hopes for a Rate Cut

“Just as Wall Street appeared to come to terms with the idea of high interest rates sticking around for longer, a cooler-than-expected jobs report on Friday brought the idea of rate cuts back into the conversation,” the New York Times reports.
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