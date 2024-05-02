«Случайно попал в пацана»: омский студент выстрелил в детей, которые бегали по крышам гаражей. ЧП произошло на 6-й Станционной.
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«Случайно попал в пацана»: омский студент выстрелил в детей, которые бегали по крышам гаражей. ЧП произошло на 6-й Станционной.