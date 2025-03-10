Аферист обменял москвичу 330 тысяч долларов на купюры «банка приколов»

Мошенник обманул москвича, решившего обменять доллары на рубли. Вместо настоящей валюты мужчина получил купюры «банка приколов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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