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Четыре особенности российско-северокорейского союза

Четыре особенности российско-северокорейского союза

КНДР является весьма серьезной военной силой, и характер поступившего на ратификацию в Думу договора между о стратегическом партнерстве с ней заставит любого нашего противника держать фактор этой силы в умеDPA читайте на monocle.

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