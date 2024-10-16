Четыре особенности российско-северокорейского союза

КНДР является весьма серьезной военной силой, и характер поступившего на ратификацию в Думу договора между о стратегическом партнерстве с ней заставит любого нашего противника держать фактор этой силы в умеDPA читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии