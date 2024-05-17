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Замглавы МИД Рябков: Гарантии безопасности с Западом 2021 года неактуальны

Замглавы МИД Рябков: Гарантии безопасности с Западом 2021 года неактуальны

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об изменении шкалы приоритетов Москвы в сфере безопасности. Об этом пишет РБК, По его словам, гарантии безопасности с Западом 2021 года в настоящий момент неактуальны.

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