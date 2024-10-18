В Забайкалье произошла смена руководства в ключевых ведомствах

В Забайкальском крае произошла смена руководства в ключевых ведомствах. Правительство региона сообщило о назначении новых глав Госветслужбы, департамента ЗАГС и Госинспекции после согласования с федеральными органами власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии