Интервью с председателем правления Digital Alliance Александром Захаровым

С 15 по 17 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел седьмой Национальный рекламный форум. О свежих трендах и ценностях в диджитал-рекламе «Сноб» поговорил с председателем правления Digital Alliance Александром Захаровым.
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