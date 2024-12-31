Одной категории россиян грозит штраф за новогодние фейерверки

Юрист Рамзенкова: за фейерверки во дворах в Новый год можно получить штраф Россияне, планирующие отпраздновать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны помнить, что даже в праздник могут получить штраф за ряд нарушений, заявила РИА Новости член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.