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Продукты сильно подорожают в России

Продукты сильно подорожают в России

Самые ходовые и дешевые продукты в России подорожают до 30% и выше. Об этом пишет URA.RU.В ближайшее время рост цен затронет хлеб, мясо, яйца, молоко, рыбу, крупы, макароны, масло, соль, сахар, а также фрукты и овощи.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Эта статья для того чтобы народ запугать?
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Этот высер насрал хохол пидорас.
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12 час.
лл
лина любимцева
Хлеб не покупаю. И уже давно.  Он такой, что его и есть не возможно. ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.  Раньше хлеб был вкусный. А теперь его печет черт его знает кто и как попало!! Мигранты пекут. Заколамысят как и что  попало - и все.
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10 час.

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