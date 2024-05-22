Продукты сильно подорожают в России

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лина любимцева

Хлеб не покупаю. И уже давно. Он такой, что его и есть не возможно. ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ. Раньше хлеб был вкусный. А теперь его печет черт его знает кто и как попало!! Мигранты пекут. Заколамысят как и что попало - и все.