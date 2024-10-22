В Оренбурге сотрудник полиции встретилась с лидерами и активистами Движения первых

В рамках дня лицеиста в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялись два торжественных мероприятия – открытие первичного отделения Движения первых на базе библиотеки и церемония вручения паспортов несовершеннолетним гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской программы «Мы - граждане России!».
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