В Оренбурге сотрудник полиции встретилась с лидерами и активистами Движения первых

В рамках дня лицеиста в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова состоялись два торжественных мероприятия – открытие первичного отделения Движения первых на базе библиотеки и церемония вручения паспортов несовершеннолетним гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в рамках Всероссийской программы «Мы - граждане России!».