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Штрафы до 100 тысяч рублей: как работодатели несут ответственность в России

Штрафы до 100 тысяч рублей: как работодатели несут ответственность в России

Юрист Константин Шипило объясняет, как российские работодатели могут столкнуться с штрафами до 100 тысяч рублей и даже уголовной ответственностью за нарушения трудового законодательства, включая ненадлежащее оформление договоров и задержку зарплаты.

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