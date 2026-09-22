Министр обороны Эстонии Мартин Херем пригрозил уничтожать российские города и добиваться распада страны

Министр обороны Эстонии Мартин Херем: «Эстония способна воевать с Россией в одиночку. Мы разнесем российскую инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Цена «качественно...
- Двое лётчиков «Ру...
- ВЕ Западный эксперт ...
Прогулка больного из 6-й палаты. Санитары в кадр не попали.
P.S. Стоит на асфальте он в лыжи обутый, толи асфальт не скользит, толи херем еба...й!
Рожа классического идиота! Бравый солдат Швейк нервно курит в сторонке.
министр, ты карту давно видел?
Сразу дали хероя Ыстонии
Оказывается все пидарасы наркоманы и без мозгов.
Сколько же дураков в Европе? Но это даже хорошо: "Да дурака не нужен нож, ему немножечко наврёшь и делай с ним, что хошь..."