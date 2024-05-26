В ДТП под Воронежем погиб 52-летний водитель мотоблока

В минувшую субботу, в 21:05, на 21 километре автодороги «Обход г. Воронеж», 31-летний воронежец за рулём «БМВ Х5» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним мотоблоком «Нива», за рулём которого был 52-летний водитель.