СКР возбудил дело по факту нападения льва на девочку в Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту нападения льва на 14-летнюю девочку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.
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