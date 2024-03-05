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СКР возбудил дело по факту нападения льва на девочку в Саратовской области

СКР возбудил дело по факту нападения льва на девочку в Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту нападения льва на 14-летнюю девочку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

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