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12% граждан отказались от общественного транспорта, чтобы не заболеть ковидом

12% граждан отказались от общественного транспорта, чтобы не заболеть ковидом

Как следует из опроса «Работы.ру», результаты которого приводит РИА Новости, 37% россиян регулярно обрабатывают руки санитайзером, 12% при этом заявили, что не пользуются услугами общественно транспорта, чтобы не заразиться от других пассажиров.

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