Гороскоп на 29 мая

29 маяОвныТеперь в вашем знаке не только мечтательный Нептун, но и строгий Сатурн. Обратите внимание: с какими темами вы сталкиваетесь? В чём хочется взрослеть?ТельцыСатурн заходит в вашу зону тишины, одиночества, глубинных процессов.
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