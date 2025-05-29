Гороскоп на 29 мая

29 маяОвныТеперь в вашем знаке не только мечтательный Нептун, но и строгий Сатурн. Обратите внимание: с какими темами вы сталкиваетесь? В чём хочется взрослеть?ТельцыСатурн заходит в вашу зону тишины, одиночества, глубинных процессов.