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Правительство приготовилось к уходу из России «Ашана», Globus и Metro

Правительство приготовилось к уходу из России «Ашана», Globus и Metro

В письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об озабоченности Минпромторга по поводу  возможного ухода из России крупных ритейлеров, таких, как «Ашан», Globus и Metro.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ни одной из этих сетей в нашем городе нет и как то без них живём!
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