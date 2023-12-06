Правительство приготовилось к уходу из России «Ашана», Globus и Metro

В письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об озабоченности Минпромторга по поводу возможного ухода из России крупных ритейлеров, таких, как «Ашан», Globus и Metro.
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