❗️ Подачи воды в Донецке, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевке 18 июля не будет Причина — обесточена фильтровальная станция, сообщили в "Воде Донбасса".
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❗️ Подачи воды в Донецке, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевке 18 июля не будет Причина — обесточена фильтровальная станция, сообщили в "Воде Донбасса".
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