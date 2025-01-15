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Калужские новости

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Мотоциклист попал в ДТП на калужской трассе

Мотоциклист попал в ДТП на калужской трассе

В 19:58 мск поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, на 119 км автодороги А-130. Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Renault и мотоциклаВ Калужской области на 119 км автодороги А-130 Малоярославецкого района вечером во вторник, 14 января произошло ДТП.

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