Мотоциклист попал в ДТП на калужской трассе

В 19:58 мск поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе, на 119 км автодороги А-130. Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Renault и мотоциклаВ Калужской области на 119 км автодороги А-130 Малоярославецкого района вечером во вторник, 14 января произошло ДТП.