Соррибес-Тормо о победе над Барти: «У меня до сих пор мурашки. Обыграть первую ракетку мира... Не знаю, как это описать»

Испанка Сара Соррибес-Тормо, в первом круге Олимпиады обыгравшая первую ракетку мира и чемпионку «Уимблдона» Эшли Барти (6:4, 6:3), ответила на вопрос, в какой момент начала думать, что может победить.
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