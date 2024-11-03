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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» проиграли 4 из 5 последних матчей НХЛ. Сорокин отбил 35 из 39 бросков в игре с «Рейнджерс»

«Айлендерс» проиграли 4 из 5 последних матчей НХЛ. Сорокин отбил 35 из 39 бросков в игре с «Рейнджерс»

Команда тренера Патрика Руа уступила «Рейнджерс» (2:5) в матче регулярного чемпионата. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам На данный момент клуб занимает 13-е место в таблице Востока НХЛ, набрав 10 очков после 12 игр.

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