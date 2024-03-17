Высоцкая показала свою коллекцию

Итальянская компания Geox и Юлия Высоцкая создали новую совместную капсульную коллекцию женской. Юлия Высоцкая Пресс-служба Geox Итальянская компания Geox и Юлия Высоцкая создали новую совместную капсульную коллекцию женской обуви, верхней одежды и аксессуаров сезона весна-лето — 2024.
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