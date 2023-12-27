На каком рубеже наша армия может встретиться с войском польским

Почему Варшава мечтает вернуть Вильно, но не Ивано-Франковск Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов ВСУ потерпят поражение без поддержки Запада, а Россия выйдет к границе Польши, пишет польская Rzeczpospolita.
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