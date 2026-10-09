Участие в деле без статуса стороны: когда третьего лица недостаточно

В новом научно-практическом комментарии к постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А20-2894/2018 рассматриваю значение процессуального статуса участника спора.
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