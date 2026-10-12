Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт рассказал, как визовые санкции ЕС могут повлиять на для россиян

Эксперт рассказал, как визовые санкции ЕС могут повлиять на для россиян

Евросоюз 14 октября обсудит возможность ограничения территории действия шенгенских виз для граждан России - в результате первыми с рынка могут уйти многострановые автобусные туры и европейские круизы - те продукты, на которых держится организованный выезд в Европу.

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