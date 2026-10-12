Эксперт рассказал, как визовые санкции ЕС могут повлиять на для россиян

Евросоюз 14 октября обсудит возможность ограничения территории действия шенгенских виз для граждан России - в результате первыми с рынка могут уйти многострановые автобусные туры и европейские круизы - те продукты, на которых держится организованный выезд в Европу.
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