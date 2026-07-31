Задержанный член "Артподготовки" признался, что вел разведку для организации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Задержанный в Нижегородской области член террористической организации "Артподготовка" признался в том, что вел разведку военных предприятий России в интересах организации и ее главаря Вячеслава Мальцева (признан иноагентом), проживающего во Франции.