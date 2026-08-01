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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Блэйзерс» лучшие по подборам в нападении в сезоне-2025/26 пятерки, у «Бакс» – худшие

«Рокетс» завершили «регулярку»-2025/26 с лучшим командным показателем подборов в нападении (14,9). « Портленд » стал вторым, однако именно его пятерки лидировали в чемпионате по проценту собранных отскоков на половине площадки соперника.

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