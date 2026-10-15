‼️🇷🇺🇺🇦 «Никакого прекращения огня, чтобы Зеленского снова накачали оружием, не будет», — Лавров ▪️Глава МИД России заявил, что Москва не намерена соглашаться на прекращение огня, которое позволит Киеву восстановить силы и получить новые вооружения.