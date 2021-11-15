Камчатские морские пехотинцы выполнил 350 прыжков с парашютом в Приморье

Десантирование производилось из самолётов Ан-12 и Ан-26, а также вертолётов Ми-8АМТШ с высот 800 и 1000 метров при скорости 140 километров в час.
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