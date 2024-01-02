Руководство клуба «Мутабор» захотело подать иск к Ивлеевой

Mash: руководство клуба «Мутабор» намерено подать иск к Ивлеевой на 70 млн руб. Руководство московского ночного клуба «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» российских звезд, планирует подать судебный иск к организатору мероприятия — блогерше Анастасии Ивлеевой.
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