Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Руководство клуба «Мутабор» захотело подать иск к Ивлеевой

Руководство клуба «Мутабор» захотело подать иск к Ивлеевой

Mash: руководство клуба «Мутабор» намерено подать иск к Ивлеевой на 70 млн руб. Руководство московского ночного клуба «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» российских звезд, планирует подать судебный иск к организатору мероприятия — блогерше Анастасии Ивлеевой.

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