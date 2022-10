New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым российским Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым российским Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для The New Yorker назвал причину спецоперации на Украине.