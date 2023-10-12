Законопроект о надбавках для неработающих пенсионеров внесли в Госдуму

Определенной категории людей предлагают доплачивать 0,2 от величины прожиточного минимума Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров.
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