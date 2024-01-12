Украина призналась, что у неё нет плана Б: остаётся надеяться только на кавалерию США

Украина страдает от нехватки боеприпасов и ждёт, что Конгресс США одобрит ей новый пакет помощи. Однако американские конгрессмены стали считать эту статью расходов слишком дорогостоящей, сообщает ИноТВ со ссылкой на французский портал Ouest-France.
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