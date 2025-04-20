Мусульманам разрешено пробовать пасхальные куличи: мнение эксперта Татарстана

Азат Ахунов, исламовед и научный сотрудник Академии наук Татарстана, объясняет, что мусульмане могут употреблять пасхальные куличи, если они соответствуют халяльным стандартам, несмотря на христианскую символику.
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