ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

ЦБ РФ обновит основания для блокировки счетов в банках. Регулятор изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, подготовлена обновленная редакция положения ЦБ 375-П об основных подходах реализации контроля за сомнительным операциями, в том числе за обналичиванием или отмыванием средств, сообщает РБК.
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